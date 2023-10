O Barcelona perdeu este sábado uma excelente ocasião para vencer o Real Madrid, num El Clasico que acabou por perder (1-2).

Bellingham foi a figura da partida, ele que fez os dois golos merengues na segunda parte, que viraram um jogo que parecia traçado a favor do Barça.

Com João Félix e Cancelo no onze, a formação de Xavi apresentou algumas novidades, deixando no banco, por exemplo, Oriol Romeu e Lamal, para além de Lewandowski, que voltava de lesão.

Apesar das baixas, o Barcelona entrou melhor no jogo.

Logo aos seis minutos, Gundogan abriu o marcador, numa jogada em que os astros conspiraram a favor dele. O alemão ganhou o ressalto junto ao Tchouaméni, ganhou depois o ressalto em disputa com Alaba, ficou na cara de Kepa e marcou facilmente.

O golo motivou o Barcelona, que logo a seguir quase voltava a marcar. João Félix quebrou o rins a Carvajal e Fermín atirou os ferros: Fermín, refira-se, que foi sempre o melhor do Barça, num jogo em que Félix teve alguns bons pormenores, mas pouca consistência.

O Real Madrid terminou o primeiro tempo apenas com um remate, que saiu ligeiramente ao lado, o que é significativo da superioridade catalã.

O início da segunda parte não mudou muito o rumo do jogo. O Barcelona estava por cima e a chegar com mais perigo à baliza adversária. Numa bola parada, por exemplo, Inigo Martínez atirou novamente aos ferros. A pontaria não estava a querer nada com os catalães.

Logo a seguir, Fermín (sempre ele) lançou Cancelo, que trabalhou bem, deu um nó cego em Camavinga e em excelente posição atirou por cima da barra, quando tinha tudo para marcar.

Até que aos 68 minutos, a história do jogo começa a mudar. Com um golaço. Bellingham ganha uma bola de ressaca, enche o pé do meio da rua e faz um grande golo, para o empate.

A partir daí, o Real Madrid esteve sempre por cima e sentia-se que o golo só podia surgir na baliza de Ter Stegen. Xavi ainda tirou João Félix e Cancelo, aos 77 minutos, para lançar Lamal e Raphinha, mas não conseguiu voltar a tomar conta da partida.

Até já nos descontos da partida, outra vez Bellingham a fazer o 2-1 final: o inglês beneficiou de uma má receção de bola de Joselu, ficou na cara de Ter Stegen e não perdoou.

Bellingham cala o Barcelona. Soou «Hey Jude» para abafar o som dos Rolling Stones, que esta tarde patrocinaram a camisola do Barça.

Com este resultado, o Real Madrid iguala o Granada na liderança, com 28 pontos, enquanto o Barcelona fica em terceiro lugar, a quatro pontos de distância. E ainda pode ser ultrapassado pelo At. Madrid.