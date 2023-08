Jude Bellingham igualou os registos de Cristiano Ronaldo e Wesley Sneijder, tornando-se apenas no terceiro jogador da história a marcar nos primeiros três jogos com a camisola do Real Madrid



O ex-médio chegou à capital espanhola em 2010 e marcou na estreia contra o Atlético de Madrid. No jogo seguinte, o antigo internacional neerlandês bisou contra o Villarreal e na terceira partida com a camisola 'blanca' fez o gosto ao pé contra o Almería.



Por sua vez, Cristiano Ronaldo marcou um golo contra Deportivo e outro contra Espanhol nos dois primeiros jogos pelo Real Madrid, tendo bisado na terceira partida diante do Zurique. A série do português é impressionante e prolongou-se além dos três primeiros jogos: marcou nos cinco primeiros jogos.



Bellingham, recrutado este verão ao Dortmund, fez um golo na estreia oficial contra o Athletic Bilbao, bisou contra o Almería e esta noite, nos Balaídos, deu a vitória ao conjunto de Ancelotti.



Bellingham como Ronaldo e Sneijder. Quem diria!