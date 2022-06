Miguel Ángel Marín, o CEO do At. Madrid, veio a publicar pedir desculpa aos sócios que se sentiram ofendidos com a nova camisola principal, através de um carta aberta em que falou de vários temas polémicos.

O dirigente referiu que o design das novas camisolas «tenta piscar o olho a dois aspectos históricos», adiantando que «é inspirado no rio Manzanares, que teve tanta ligação com o Atlético de Madrid, representando a rota do rio».

Recorde-se que as listas da nova camisola são curvadas, o que criou muita polémica entre os adeptos. Pelos vistos pretende representar o rio Manzanares.

«Pedimos desculpa aos adeptos que não gostam deste design, mas a única intenção era relembrar o passado com respeito e carinho. Por outro lado, no mês de abril de 2023 lançaremos uma camisola que será uma réplica da camisola de 1903, com o escudo original e que comemorará os 120 anos da fundação do clube. A camisola para a temporada 23-24 já foi aprovada, com design clássico, e está em fase de fabricação», adiantou.

Miguel Ángel Marín garantiu ainda que o At. Madrid vai «criar uma comissão composta por representantes de diversos adptos, que se reunirá periodicamente com a Área Social do clube para encontrar consensos sobre decisões relevantes, como futuros designs de camisolas e outros produtos.»