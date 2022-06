Joan Laporta, presidente do Barcelona, aproveitou uma conferência conjunta com Pep Guardiola, treinador do Manchester City, para apresentar um jogo de carácter solidário entre os dois emblemas, para perguntar ao treinador catalão sobre Bernardo Silva, um desejo de Xavi para o novo Barça.

Barcelona e Manchester City vão defrontar-se na pré-época, a 24 de agosto, num jogo que tem por objetivo recolher receitas a favor da investigação sobre a doença ELA (esclerose lateral amiotrófica).

Laporta diz que o jogo, apesar de pré-época, é para ganhar. «Um Barcelona-Manchester City não é um amigável. Ganhámos 4-0 ao Real Madrid e agora também queremos ganhar ao campeão da Premier League. Temos amigos na equipa rival, mas queremos ganhar», comentou o dirigente.

Guardiola também disse que o Manchester City também ia levar o jogo «muito a sério» e, foi já neste contexto que o presidente do Barcelona lhe perguntou se também ia trazer Bernardo Silva ao Camp Nou.



«Vou trazer toda a artilharia», atirou o técnico. O presidente do Barcelona respondeu de pronto: «O Bernardo Silva também?». Pep Guardiola não deixou espaço para dúvidas: «Vai jogar o Bernardo Silva e mais dez. Vamos trazer a malta toda».

Mais a sério, ao lado de Laporta e Guardiola estava também Juan Carlos Unzué, antigo jogador do Sevilha que padece de esclerose lateral múltipla. «Nos dias de hoje preciso de uma cadeira de rodas para me movimentar, mas eu tenho a sorte de estar muito bem acompanhado. A doença progride de forma lenta, mas não para. Nos dias de hoje sinto energia e uma força mental mais forte do que há uns anos atrás quando podia fazer outro tipo de vida. Nunca pensei que podia ser feliz numa carreira de rodas, mas sou porque me sinto útil», contou ao antigo jogador na promoção do jogo.