Cristiano Ronaldo vai estar presente no Santiago Bernabéu para assistir ao Real Madrid-Barcelona.

O internacional português aproveitou o facto de o Juventus-Inter de Milão ter sido adiado para visitar a capital espanhola e, assim, assistir a El Clásico, uma partida na qual Ronaldo foi protagonista várias vezes como jogador do Real Madrid.

Máximo goleador do clube espanhol, Ronaldo marcará presença no palco de um jogo que começa às 20h00 e que pode acompanhar no Maisfutebol.

Our legend @Cristiano is in bernabeu to support us for our clash against Barcelona. #ElClasico pic.twitter.com/JTG9fNuZnx