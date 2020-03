Martín Ortega, diretor-geral do Leganés, está infetado com o novo coronavírus.

Em comunicado, o clube da Liga espanhola informa que os jogadores do plantel principal e a equipa técnica não mantiveram contacto com o diretor, mas que decidiu suspender as atividades comuns e que os treinos só serão reatados quando houver a confirmação de que nenhum jogador nem elemento do staff está contagiado.

Martín Ortega encontra-se bem e recebe esta manhã alta hospitalar, seguindo depois para casa, onde cumprirá o período de isolamento.