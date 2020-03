José Mourinho tem um lugar especial no coração da família Fernández Iglésias. Não é para menos, já que lançou os irmãos Álex e Nacho na equipa principal do Real Madrid, em 2011.

«Mourinho será sempre especial para mim, pois promoveu a minha estreia no principal escalão e lançou também o meu irmão, que ficou na equipa principal. É indiscutível: em casa temos um pedestal para Mourinho», referiu Álex, atualmente a brilhar no Cádiz, em entrevista à Marca.

«Sempre esteve muito próximo, confiou muito em nós. Não sei se já lhe tinham falado de nós antes, ou se foi de vídeos que viu. Quase todas as semanas treinávamos com a equipa principal. Fizemos poucos jogos, é certo, mas fizemos alguns, e tudo dependia de nós. Eu até fiz a estreia antes do Nacho. Foi sempre especial para nós. Deu-nos muito, sobretudo ao Nacho. Um treinador top», acrescentou o irmão de Nacho, que continua no Real Madrid.