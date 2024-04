Em Espanha, o Athletic Bilbao conquistou a Taça do Rei 40 anos depois. Após um empate a um golo no final dos 120 minutos, a equipa de Ernesto Valverde levou a melhor sobre o Maiorca nas grandes penalidades por 4-2. O português Samu Costa foi titular no conjunto de Javier Aguirre.

Dani Rodríguez ainda adiantou a equipa das ilhas Baleares, aos 21 minutos, mas já no segundo tempo, aos 50 minutos, Sancet fez o empate a um golo, após passe de Nico Williams.

O resultado manteve-se até ao final dos 120 minuto e a final da Taça do Rei de Espanha só foi decidida nas grandes penalidades. Aí, Mornales e Randojic, antigo jogador do Benfica, falharam para o Maiorca e Berenguer deu o triunfo ao Athletic Bilbao.