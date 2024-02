O Maiorca venceu a Real Sociedad nos penáltis (5-4), após igualdade a uma bola e carimbou a presença na final da Taça de Espanha - pela primeira vez em 21 anos.

O internacional português André Silva começou a titular no ataque da Real em San Sebastián, mas foi substituído ao intervalo, enquanto Samuel Costa ficou em campo até ao prolongamento.

Vindos de uma igualdade a zero na primeira mão, os bascos dominaram a primeira parte e tiveram uma grande ocasião para chegar em vantagem ao intervalo, contudo, Brais Méndez desperdiçou um penálti já no primeiro minuto de descontos.

Não marcou a equipa da casa, marcaram os visitantes. Apenas cinco minutos depois do apito para o segundo tempo, Giovanni González apontou o golo do Maiorca, naquele que foi o único remate enquadrado com a baliza da equipa. Ainda assim, a equipa de Imanol Alguacil conseguiu chegar ao empate, por Mikel Oyarzabal (71m).

O português Samú Costa salvou o empate em duas ocasiões, já em tempo de compensação, tendo até cortado a bola em cima da linha.

A igualdade a um golo perdurou no prolongamento e, nos penáltis, o Maiorca não falhou qualquer tentativa, enquanto a Real desperdiçou logo a primeira, por Oyarzabal.

Na final, em Sevilha, o Maiorca vai ter pela frente o Atlético de Madrid ou o Athletic Bilbau: os bascos venceram a primeira mão por 1-0.