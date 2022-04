Sem João Félix, lesionado, o Atlético de Madrid saiu derrotado da visita a Bilbau, em jogo da 34.ª jornada da Liga espanhola.

Um autogolo de Mario Hermoso deu vantagem ao Athletic, logo ao minuto 8.

Um penálti convertido por Iñaki Williams fechou as contas, já na segunda parte (55m).

No dia em que o rival, Real Madrid, festeja o título, o Atlético fica a três pontos do Sevilha, segundo classificado, e a dois do Barcelona, que tem um jogo a menos.