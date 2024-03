Em duelo de aflitos na liga espanhola, o Cádiz venceu por 1-0 na receção ao Granada, na 30.ª jornada.

O único golo do encontro foi apontado à passagem do minuto 51, na sequência de um excelente pontapé de Robert Navarro.

Com este triunfo, o Cádiz mantém-se no 18.º lugar, com 25 pontos, a dois do Celta de Vigo, a primeira equipa acima dos lugares de despromoção, mas os galegos ainda não entraram em campo nesta ronda. Já o Granada, que averbou o quarto desaire seguido, é penúltimo, com 14 pontos.

Resultados e classificação da liga espanhola

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN na DAZN]