O Sevilha empatou fora com o Villarreal a um golo na 6.ª jornada da Liga espanhola e continua na segunda metade da tabela.

O ex-FC Porto Óliver Torres inaugurou o marcador para o conjunto de Julen Lopetegui aos 8 minutos, mas Alex Baena empatou para o «submarino amarelo» aos 51m.

Com este resultado, o Sevilha, quarto classificado da edição transata da Liga espanhola, segue no 15.º posto da Liga espanhola apenas com cinco pontos, menos seis do que o Villarreal.

Também neste domingo, o surpreendente Osasuna sofreu a segunda derrota no campeonato, diante do Getafe, que teve Domingos Duarte de início. Depois de quatro vitórias nas primeiras cinco rondas, a equipa de Pamplona foi batida em casa pelo Getafe. Juan Iglésias inaugurou o marcador para os visitantes aos 30 minutos. Ezequiel Ávila foi expulso na reta final da primeira parte e deixou o Osasuna ainda mais em maus lençóis.

Na segunda parte, aos 76 minutos, Gastón Sosa fez o 2-0 final para os madridistas.