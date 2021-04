O presidente do Villarreal, Fernando Roig, não poupou nas críticas a Florentino Pérez. O dirigente do «Submarino Amarelo» acusa o homólogo do Real Madrid de egoísmo por defender a criação de uma Superliga europeia.



«Florentino é egoísta, egoísta e depois egoísta. Só pensa no Real Madrid. Além disso, o Villarreal não precisa de ser salvo pelo Florentino», disse, citado pela Marca.



Roig é, por isso, contra a criação de uma competição como a que Florentino defende. «Tudo o que seja não conseguir as coisas por mérito desportivo não tem sentido», defendeu.