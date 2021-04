A Superliga europeia divulgou um comunicado ao início da madrugada de quarta-feira, anunciando que vai «reconsiderar» e «remodelar o projeto», na sequência da desistência confirmada dos seis clubes ingleses.

O Inter de Milão, entretanto, também anunciou não ter interesse na Superliga, nos moldes atuais. «Propomos uma nova competição europeia porque o sistema existente não funciona», explica a Superliga, no comunicado.

«Apesar da anunciada desistência dos clubes ingleses, forçados a tomar essas decisões por pressões exteriores, estamos convencidos que a nossa proposta está plenamente alinhada com a lei europeia e os regulamentos, como ficou hoje provado com a decisão de um tribunal de proteger a Super League de ações de terceiros», salienta.

De qualquer forma, os responsáveis vão colocar um travão na Superliga: Face às circunstâncias atuais, vamos reconsiderar os passos mais apropriados para remodelar o projeto.»

#SuperLeague official statement 🚨



"We are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project”.



“We're proposing a new competition, because current one isn't working. English clubs have been forced to leave, due to outside pressure”.



It’s gonna be suspended. pic.twitter.com/2GWXSVhTr4