O Manchester City anunciou a saída da Superliga europeia.

«O Manchester City Football Club confirma que iniciou formalmente os procedimentos para se retirar do grupo de desenvolvimento de planos para uma Superliga Europeia», lê-se num curtíssimo comunicado.

Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea também já decidiu que vai deixar o grupo inicialmente composto por 12 clubes.

Já esta terça-feira à noite, ainda antes do comunicado do Manchester City, o primeiro-ministro do Reino Unido congratulou-se com as decisões dos dois clubes, pedindo que outros clubes lhes sigam o exemplo.

Já esta terça-feira, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, fez declarações impactantes contra a ideologia da nova competição. Um desporto não é desporto quando não há uma relação entre esforço e recompensa. (...) Um desporto deixa de ser desporto quando o sucesso é garantido e não importa se perdes», disse.

Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham são as outras equipas inglesas fundadores da Superliga Europeia, liderada por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.