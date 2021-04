A imprensa inglesa avançou ao princípio da noite desta terça-feira que Chelsea e Manchester City decidiram abandonar o grupo dos 12 clubes fundadores da Superliga europeia.

Numa altura em que nenhum dos dois clubes se pronunciou oficialmente sobre o assunto, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, chegou-se à frente e, mesmo sem certezas se isso vai mesmo acontecer, mostrou-se agradado com a possibilidade.

«A decisão tomada pelo Chelsea e pelo Manchester City é - caso se confirme - a que está absolutamente correta e eu elogio-os por isso. Espero que outros clubes envolvidos na Superliga Europeia lhes sigam o exemplo», escreveu no Twitter.

Arsenal, Manchester United, Tottenham e Liverpool são os restantes clubes ingleses que estão na génese da competição.

