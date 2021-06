O Real Madrid apresentou esta terça-feira a nova camisola principal para a temporada 2021/2022, com a cor branca a predominar, entre detalhes a azul e a laranja entre o emblema e as referências aos patrocinadores.

«O desenho da camisola simboliza a comunidade de adeptos do Real Madrid, representada por um gráfico em espiral subtil inspirado na fonte de Cibeles, palco onde os adeptos festejam os títulos da equipa», refere o clube espanhol, em comunicado.

A apresentação contou com alguns jogadores do plantel masculino e também do feminino, num dia em que o novo treinador da equipa principal foi anunciado: Carlo Ancelotti.

Veja as imagens na galeria associada.