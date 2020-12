Com uma carreira recheada de títulos, Toni Kroos não pretender enveredar pela carreira de treinador após encerrar o percurso como futebolista. O internacional alemão imagina-se como comentador e explicou o seu raciocínio.



«Imagino-me sentado ao lado de alguém a comentar certas coisas. É diferente do que faz um expert que apenas diz quem esteve bem ou mal depois do jogo», disse, num excerto divulgado pela Magenta TV.



O médio de 30 anos pensa retirar-se cedo e esclareceu por que razão nunca será treinador. «Nao quero o stress de viajar, passar metade da minha vida em hotéis e estar longe da minha família. Não quero mais isso», referiu, acrescentando que «no máximo treinaria equipas jovens».

Kroos gasta cerca de 30 mil euros depois dos jogos ao serviço da seleção alemã para voltar a casa num voo privado e frisa que nunca deixará de o fazer. «Não acho nenhuma estupidez porque assim estou em casa quando os meus filhos acordam de manhã. Para isso, estou disposto a pagar todo o dinheiro do mundo», concluiu.

De resto, a entrevista completa vai para o ar na próxima sexta-feira.