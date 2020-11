Nas últimas horas, nas redes sociais, têm existido uma acesa discussão entre os futebolistas Toni Kroos e Pierre-Emerick Aubameyang. Tudo começou com a crítica do alemão à forma como os jogadores festejam efusivamente os golos, tendo mencionado especificamente o gabonês.

«Não gosto das celebrações preparadas. Quando têm uma dança ou uma coreografia parece muito parvo. E pior, se têm coisas escondidas por trás. Uma vez, o Aubameyang festejou com uma máscara. Não me parece um modelo a seguir», disse o médio do Real Madrid, no podcast ‘Einfach Mal Luppen’, realizado com o irmão, Felix Kroos.

Ora, o avançado do Arsenal não perdeu a oportunidade de responder. «Esse Toni Kroos tem filhos? É só para recordar que às vezes faço isso para meu filho e farei novamente. Espero que um dia tenhas filhos e que os faças felizes como estas crianças», escreveu Aubameyang, na rede social Twitter, em alusão a um desenho pintado por alunos de uma escola inglesa.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU