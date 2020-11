Mick Clegg trabalhou com Cristiano Ronaldo no Manchester United. O antigo preparador físicos dos Red Devils ajudou a moldar o corpo do avançado português, que com o passar dos anos evoluiu de um jogador que desequilibrava com dribles estonteantes nas alas para um goleador implacável.

Em entrevistas anteriores, Clegg já se havia referido ao avançado português como o melhor atleta com o qual trabalhara e, agora, partilhou uma das metas que ainda o movem aos 35 anos. «Continuará no topo porque está obcecado em ser o melhor de todos os tempos e ultrapassar o recorde de 805 golos de Josef Bican», disse em declarações à Gazzetta dello Sport.

Austríaco, Bican participou no Mundial de 1934 em representação do país natal, mas fez essencialmente carreira na Checoslováquia, país pelo qual também chegou a ter internacionalizações. Brilhou sobretudo ao serviço do Slavia de Praga e em 1955, já com 42 anos, terminou a carreira com mais de oito centenas de golos em jogos oficiais.

Cristiano Ronaldo está a 59 remates certeiros desse registo e Clegg não só acredita que vai lá chegar, como está convicto de que conseguirá manter-se a um nível elevado já depois do 40, tal como Ryan Giggs, que jogou até essa idade no Manchester United. «Antes de Ronaldo, o melhor desportista com que trabalhei em relação a corpo e trabalho era Ryan Giggs. Era o mais forte e prestava muita atenção aos detalhes. Se Giggs jogou até aos 40 anos, Cristiano pode fazê-lo até aos 41. Ele foi o único que conseguiu ir mais além dos níveis elevados de Giggs», apontou.