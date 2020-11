O médio irlandês Alan Browne testou positivo à covid-19 esta manhã, após o encontro com a Inglaterra.



O jogador de 25 anos completou os noventa minutos do jogo particular diante da seleção inglesa, esta quinta-feira, mas já se encontra em isolamento, tal como prevê o protocolo da UEFA.



A seleção irlandesa informou que nenhum outro elemento da equipa ou staff testou positivo ao novo coronavírus e prosseguem os trabalhos de preparação do encontro diante do País de Gales, este domingo, a contar para a Liga das Nações.