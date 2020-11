A Inglaterra venceu esta quinta-feira a Irlanda, por 3-0, em jogo de carácter particular realizado em Wembley.

Na casa dos «Três Leões», Harry Maguire deu vantagem à formação inglesa aos 18 minutos, de cabeça, após assistência de Winks.

À meia-hora, o 2-0: Grealish deu a bola em Sancho e o prodígio do Dortmund, no «buraco da agulha», levou a bola a beijar as redes pela segunda vez na noite.

No segundo tempo, aos 56 minutos, Calvert-Lewin, avançado do Everton, fixou o resultado final em 3-0, de penálti.

A 17 minutos do fim, o selecionador Gareth Southgate lançou Jude Bellingham na partida: de acordo com a OptaJoe, o médio de 17 anos do Dortmund é o terceiro jogador mais jovem de sempre a estrear-se pela Inglaterra, depois de Theo Walcott e Wayne Rooney.

17 - At 17 years and 136 days, Jude Bellingham is the third youngest debutant for the @England men's team, after Theo Walcott in 2006 (17y 75d) and Wayne Rooney in 2003 (17y 111d). Hey. #ENGIRL — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2020