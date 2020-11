O Equador venceu esta quinta-feira na Bolívia, por 3-2, em jogo a contar para a terceira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Em La Paz, foi a seleção da casa a sair na frente, com um golo de Juan Arce aos 37 minutos, após assistência de Jorge Flores.

No entanto, em nove minutos, o conjunto equatoriano deu a volta ao marcador: Beder Caicedo empatou aos 46 minutos, Angel Delgado fez o 2-1 aos 55m.

Pouco depois, à hora de jogo, Marcelo Martins voltou a empatar, mas a dois minutos dos 90, já com o sportinguista Gonzalo Plata em campo, o Equador chegou ao triunfo, através de um penálti concretizado por Gruezo.

Com este resultado, o Equador junta-se ao Brasil e à Argentina no topo da classificação, com seis pontos, mas mais um jogo. Já a Bolívia ainda não conquistou qualquer ponto.