Javier Ontiveros resolveu o duelo entre o Huesca e o Alavés (Tomás Tavares não saiu do banco) e não conteve as lágrimas durante as celebrações do golo que dedicou à sua avó. Mais tarde, o extremo do Huesca voltou a chorar na flash interview e explicou a dedicatória.



«A dedicatória foi para a minha avó que está no hospital com covid-19. Espero que volte para casa o quanto antes, preciso dela e amo-a», referiu, antes de se desfazer em lágrimas.



O golo e as lágrimas de Ontiveros: