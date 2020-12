O Sevilha triunfo no Coliseum Alfonso Pérez, casa do Getafe, por 1-0 em jogo da 13.ª jornada da Liga espanhola.



Os andaluzes viu a equipa de arbitragem anular um golo a En-Nesyri logo aos quatro minutos. Com o ex-Sporting Acuña de início, a equipa de Lopetegui pareceu sempre mais próximo do golo. Porém, o marcador só mexeu a nove minutos do final graças a um autogolo de Zabier Etxeita na sequência de um cruzamento de Óliver Torres - lançado aos 65 minutos.



Esta vitória deixa o Sevilha provisoriamente no quinto lugar com 19 pontos, mais um que o Cádiz que ainda não jogou. Por seu turno, o Getafe registou o sétimo jogo sem vencer e está na 15.ª posição.