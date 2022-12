Admitimos desde já que talvez este artigo não seja o melhor para a ressaca do Natal.

Pode ser um pouco indigesto para quem ainda não se apercebeu que os anos estão a passar. Rápido. Provavelmente, demasiado rápido.

Mas é o que é. Vamos ser fortes.

Até porque ao contrário das figuras que justificam este artigo, em princípio a maioria de vai continuar a exercer a sua atividade profissional.

Não é espetacular?!

E o mesmo já não podem dizer estes pobres [cof cof cof] reformados.

E sim, muitos ainda nos lembramos quando eles eram jovens promessas.

Se tiver coragem e não tiver medo de se sentir mais velho do que pensa, percorra a galeria que mostra as figuras do futebol internacional que deixaram de jogar em 2022.