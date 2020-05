Alex Song jogou oito épocas no Arsenal, esteve dois anos ao serviço do Barcelona, sendo emprestado dois anos ao West Ham, jogou ainda no Rubin Kazan e no Sion. Já na reta final da carreira, o internacional camaronês admitiu que «desperdiçou muito dinheiro».



«Estive oito anos no Arsenal, mas juro que só durante os últimos quatro é que comecei a ganhar bem. Aumentaram-me consideravelmente o salário. Desperdicei muito dinheiro em jantares, viagens, férias... Durante oito anos não consegui juntar 100 mil euros na conta bancária. As pessoas pensavam que era milionário, mas isso era mentira. Ia aos centros comerciais, tinha noites loucas, viagens para aqui e para ali...», confessou numa conversa nas redes sociais com Pascak Siakam, uma das estrelas dos Toronto Raptors.



O médio de 32 anos relatou um episódio que é sintomático do que disse anteriormente. Song deslumbrou-se assim que chegou aos «gunners», oriundo do Bastia, e viveu além das possibilidades.



«Assinei o meu primeiro contrato profissional e ganhava 15 mil libras por semana. Estava entusiasmado... era jovem e passei de 4 mil euros para 15 mil por semana. Um dia cheguei ao treino e vi o Thierry Henry chegar com o seu carro, que era uma jóia. E disse para mim que também o queria, independentemente do preço. Como era futebolista, bastava ir ao concessionário, assinar uns papéis e receber o carro. Assim tive o mesmo carro que o Henry! Dois meses depois arrependi-me do comprar, o carro levava-me o dinheiro todo... Acabei por ficar com um Toyota», relatou.



Em relação à transferência de Londres para a Catalunha, Song foi claro: apenas pretendeu aumentar a conta bancária.



«O Barça mostrou interesse em contratar-me e falei com o diretor desportivo do clube. Disse-me que não ia jogar muito e eu respondi que não me importava, sabia que ia ficar realmente milionário», referiu.