Marco Garcés é o novo diretor para o futebol do Celta de Vigo, sucedendo ao português Luís Campos, até à última semana conselheiro externo. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, a chegada de Garcés servirá para aproximar o diretor do quotidiano da equipa.

«Incorporação de um novo diretor de futebol, com um papel e modelo diferente do de Campos, uma vez que estará permanentemente presente no dia a dia», lê-se na nota. Assim, Luís Campos volta a trabalhar em exclusivo com o PSG.

Por sua vez, Garcés, antigo internacional mexicano, e antigo diretor desportivo do Pachuca e do Los Angels FC, tem, aos 51 anos, a árdua tarefa de ajudar o Celta de Vigo a deixar a antepenúltima posição na Liga espanhola. A equipa orientada por Rafa Benítez segue com 13 pontos, menos dois em relação ao Cádiz. Resta aguardar para perceber de que forma o novo diretor para o futebol do Celta ajudará o clube a movimentar-se no mercado de janeiro.