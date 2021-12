O futebolista português Hernâni é reforço do Las Palmas até final da época 2021/2022, confirmou esta segunda-feira o atual sétimo classificado da II Liga espanhola, em comunicado.

O antigo jogador de FC Porto e Vitória de Guimarães, de 30 anos, continua assim em Espanha, depois de ter rescindido com o Levante no final de outubro.

Na mesma nota, o Las Palmas refere que «o contrato vai ser prolongado por mais uma temporada caso a equipa amarela suba à primeira liga».

Formado no Cova da Piedade e com passagens ainda pelo Atlético. Mirandela, Olympiakos (Grécia) e Al-Wehda (Arábia Saudita), Hernâni conhece mais um clube na carreira e numa época na qual ainda não jogou qualquer minuto.

O Las Palmas soma atualmente 31 pontos, os mesmos do sexto classificado, estando a oito do vice-líder Eibar e a 14 do líder Almería.