O Real Madrid comunicou o regresso de Iker Casillas ao clube espanhol.

O ex-guardião, que em 2015 deixou os merengues para rumar ao FC Porto, vai exercer funções como diretor-geral adjunto da Fundação Real Madrid.

«Orgulhoso de voltar a casa. Encaro este novo desafio com todo o entusiasmo do mundo. Obrigado pela receção», referiu Casillas no Twitter.

Recorde-se que Iker Casillas colocou recentemente um ponto final na carreira de jogador, depois de não ter voltado a jogar após sofrer um enfarte agudo do miocardio na reta final da época 2018/19.