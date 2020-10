Questionado sobre a ausência de Marco Asensio no lote de convocados da seleção espanhola, Luis Enrique recusou-se a falar sobre o jogador, num primeiro momento, mas acabou por responder de forma animada.

«Acho que deve estar a ver uma série da Netflix, tranquilamente em sua casa, sentado no sofá. Imagino que estará muito bem. Mando-lhe um abraço», disse o selecionador espanhol antes do embate diante da Suíça.

O avançado do Real Madrid já respondeu e veio contradizer as declarações do selecionador.

«Não estava em casa a ver Netflix, estava mal, com gripe», declarou à rádio Onda Cero.

Ainda assim, Asensio garantiu que tem «uma boa relação» com Luis Enrique e compreendeu a resposta dada à imprensa.

«Percebo que tenha respondido dessa maneira porque não gosta de falar de jogadores que não foram convocados», rematou.