Pedri renovou contrato com o Barcelona e ficou blindado com uma cláusula de rescisão astronómica: mil milhões de euros.



O jovem internacional espanhol ficou com uma cláusula semelhante à de dois outros jogadores que jogam em Espanha: Gareth Bale e Benzema. Há apenas uma português na lista e pertence aos quadros do emblema blaugrana.



De resto, o top-20 dos valores das cláusulas mais altas do futebol internacional permite perceber que só há dois clubes nela: Barcelona e Real Madrid.



