Samir Nasri recordou a época 2016/17 ao serviço do Sevilha por empréstimo do Manchester City. O internacional francês revelou a conversa que teve com Sampaoli para este o convencer a rumar a Espanha.



«O Sampaoli queria-me tanto que disse: 'anda para a nossa equipa, podes beber, ir à discoteca, fazer o que quiseres e eu encubro-te em frente ao clube. Só te peço uma coisa: que sejas bom no campo ao fim de semana'. De facto, se eu quisesse ir ver a minha família num fim de semana em que não precisasse de jogar, Sampaoli dizia-me que se encarregaria de tratar do meu cão», referiu, citado pela Marca.



O jogador de 32 anos só tem elogios a fazer ao treinador argentino. «Tive uma relação de amizade com Sampaoli. Foi um amigo, não um treinador. E com Juanma Lillo [treinador adjunto] foi uma relação de pai e filho. Dava-me arrepios ouvir os discursos do Sampaoli no balneário e eu não percebia espanhol», disse.



«Tínhamos uma das melhores equipas da Europa. Com Nzonzi, Vitolo, Jovetix, Sarabia, Ben Yedder, Adil Rami, Mariano... Durante seis meses fomos tão fortes como o Barça e o Real Madrid», acrescentou.



Nasri lembrou a suspensão de seis meses que teve de cumprir devido a um tratamento vitamínico intravenoso suspeito que recebeu numa clínica em Los Angeles.



«Tomei uma injecção de vitaminas, legal e tinha receita médica. A clínica injectou-me mais do que o previsto. Estava destruído porque ia ser castigado dois anos. Não queria jogar mais, inclusive disse a Sampaoli: 'deixa-me de lado, é inútil'. Mas ele sempre quis que eu jogasse. Estava perdido, nervoso e chateado com tudo. Não lhe mostrei, mas não queria jogar mais futebol», concluiu.