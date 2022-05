O presidente do Sevilha colocou fim nos rumores acerca de uma possível saída de Julen Lopetegui do comando do clube.



«Já disse muitas vezes. Lopetegui tem mais dois anos de contrato connosco e a nossa intenção é que as cumpra. Não houve nenhuma reunião porque ele foi de férias. Já sabemos isso para planear [o futuro]. Não pensamos noutra coisa que não seja a sua continuidade», referiu José Castro, à rádio «Canal Sur».



«Quando Lopetegui me estendeu a mão no momento da renovação de contrato, nem olhou para o dinheiro. Disse-me que se sentia respeitado e que estava muito bem connosco. Surpreenderia-me que pagasse a sua claúsula de rescisão», acrescentou.



Apesar de querer que o técnico continue, o dirigente reconheceu o mau final de temporada. «Os resultados estão à vista. Somos autocríticos porque nos últimos dez jogos estivemos muito mal e jogámos mal. Mas devemos olhar para a época inteira e para as duas anteriores», disse.



Lopetegui tem, recorde-se, contrato com o Sevilha até 2024 depois de passagens por Real Madrid, FC Porto e seleção espanhola (AA, sub-21 e sub-20).