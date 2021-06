O Rayo Vallecano garantiu, na noite deste domingo e dois anos depois, o regresso à liga espanhola de futebol. Na segunda mão da final do play-off de subida, a equipa onde joga o português Bebé venceu fora o Girona (0-2), anulando assim a derrota caseira de 2-1 da primeira mão.

Com Bebé no banco de suplentes, de onde não saiu, o Rayo Vallecano inaugurou o marcador aos sete minutos de jogo, por Álvaro García. O segundo golo dos visitantes chegou mesmo em cima do intervalo (45+2), por Trejo, no que seria o resultado final.

A equipa forasteira aguentou depois a vantagem na eliminatória para subir de divisão com menos um, a partir dos 56 minutos, fruto da expulsão de Emiliano Velázquez, por acumulação de amarelos.

O Rayo, que em 2018/2019 desceu à II Liga espanhola também com Bebé no seu plantel, acompanha assim o Espanhol e o Maiorca na promoção: estes dois clubes já tinham subido de forma direta, no primeiro e segundo lugares.

Recorde-se que o Rayo tinha sido sexto classificado, mas acabou por levar a melhor neste play-off, batendo o Girona (que tinha sido quinto), já após ter eliminado o Leganés (terceiro classificado na fase regular), nas meias-finais do play-off.