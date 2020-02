Como se não bastasse a derrota por 1-0, o Real Madrid ainda perdeu Eden Hazard por lesão na visita ao Levante.

De acordo com o boletim clínico divulgado já neste domingo, o internacional belga sofreu uma fissura no perónio distal da perna direita.

O Real Madrid não avança com estimativa do tempo de paragem, mas a imprensa espanhola adianta que pode ser superior a dois meses. Certo é que Hazard falha o jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City, e também «El Clásico», com o Barcelona, no próximo fim de semana.

O jogo com o Levante foi o segundo que Hazard cumpriu depois de uma paragem de quase três meses, também devido a lesão.