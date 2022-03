Num encontro em atraso da 21.ª jornada, a Real Sociedad triunfou em Maiorca por 2-0 e subiu ao sexto lugar, a última posição de apuramento para as provas da UEFA.



Os bascos marcaram um golo em cada parte. Servido por Mikel Merino, David Silva inaugurou o marcador aos 35 minutos. Na segunda parte, aos 62 minutos, Merino assumiu-se como a figura da partida ao marcar o 2-0.



Com esta vitória a Real Sociedad chegou aos 44 pontos e destronou o Villarreal no sexto lugar. Por sua vez, o Maiorca é 16.º com 26 pontos.