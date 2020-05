A noite de 24 de maio de 2000, em Paris, foi de sonho para o Real Madrid e para Fernando Morientes. O antigo avançado marcou o golo que abriu caminho à conquista da Liga dos Campeões frente ao Valência (3-0).



No entanto, o ex-internacional espanhol esteve preocupado com um amigo durante o percurso entre o hotel e o Stade de France.



«Estava preocupado com um amigo meu quando estava no autocarro a caminho do estádio. Deixei-lhe três bilhetes na receção do hotel, mas alguém me deve ter visto a deixá-los lá e roubo-os. O podre do eu colega teve de recorrer à revenda. Ele enviava-me mensagens... Pelo menos isso serviu para que me distraísse e esquecesse os nervos do jogo», contou, em entrevista ao «El Mundo».



Morientes revelou ainda que o plantel merengue descobriu que os futebolistas do Valência estavam com medo. Só assim se explica o resultado confortável alcançado pela equipa de Del Bosque.



«Não éramos favoritos. Ainda que chegássemos ao jogo com menos pressão e isso ajudou-nos. A experiência notou-se, mas há que lembrar que eles tinham feito cinco golos à Lazio e ao Barcelona. Era uma grande equipa: López, Mendieta, Cañizares, Djukic, Angloma...», referiu antes de continuar o raciocínio.



«Percebemos que eles estavam nervosos na tarde anterior ao jogo. Encontrámos o Valência no caminho e vimos os jogadores cabisbaixos, com uma palidez estranha. O Redondo percebeu isso imediatamente e disse-nos no balneário: «Vocês viram? Temos de tirar proveito disto». Jogar uma final da Liga dos Campeões pela primeira vez pesa para qualquer um, até mesmo para uma super equipa como aquela do Valência».