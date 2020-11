Pablo Zabaleta partilhou o balneário com Leo Messi durante vários anos, na seleção argentina, e confessa que não imaginava que a relação do compatriota com o Barcelona pudesse chegar ao estado atual.

«Sempre houve uma ligação entre o Barça e o Leo que nunca imaginámos que pudesse chegar a este ponto. Tudo parece incerto sobre o seu futuro e a nível institucional o Barcelona está num momento difícil. São várias coisas que fazem com que o Leo não esteja a viver um momento de felicidade. Ele é feliz dentro de campo. Messi é um vencedor e um competidor, quer o melhor para o Barcelona. Desejo-lhe de todo o coração que encontre a felicidade, veremos se no Barça», disse o antigo lateral, em entrevista à Rádio Marca.

Jogador do Manchester City durante nove épocas, Zabaleta não esconde que gostava de ver o astro argentino a jogar na equipa de Pep Guardiola.

«Eu sei que o Messi não deve estar a gostar desta situação. Só deve pensar no que é melhor para o futuro e que a instituição volte ao normal para conquistar títulos. Não conheço os planos do City e a ideia de Messi. O melhor para ele é focar-se na situação atual. Se ele tiver que mudar de clube, gostava que escolhesse o City», reconhece.

Após ter deixado o West Ham, o antigo internacional argentino pendurou as botas e já prepara o futuro como treinador.

«É a ideia. É o que mais me seduz, vou ver em Barcelona, quero aproveitar o tempo para começar os cursos (…). Agora está na moda rotular treinadores em função da filosofia de jogo. Sempre tentei tirar o melhor de todos os treinadores com quem trabalhei e absorvê-lo. E ter uma ideia de qual treinador serei amanhã. Agora estou bem verde, preciso de uma formação prévia», admitiu.

Formado no San Lorenzo, Pablo Zabaleta jogou ainda no Espanyol, Manchester City e West Ham.