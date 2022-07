Lionel Messi saiu do Barcelona há cerca de um ano depois de o seu vínculo ter terminado. Ora, o presidente blaugrana, Joan Laporta, não esquece a saída do argentino e alimenta a esperança de o voltar a ter em Camp Nou.



«Acho, espero e desejo que o capítulo de Messi com o Barcelona não tenha terminado. Entendo que é da nossa responsabilidade conseguir que esse capítulo continue em aberto e espero que haja um momento em que se possa fazer o que se deveria ter feito e que tenha um final esplendoroso», começou por dizer, em entrevista à ESPN.



«Se me sinto em dívida para com ele? Sim. Moralmente, como presidente do Barça acho que fiz o que tinha de fazer. Mas também como presidente do Barça e a nível pessoal acredito que estou em dívida para com Messi», acrescentou.



Messi, de 35 anos, tem contrato com o PSG até 2023.