Fran Kirby é uma das estrelas da seleção inglesa que disputa o Euro feminino em casa, mas, podemos palpitar, não deve ser fácil ser Fran Kirby.

Estrela do Chelsea, a médio/avançada perdeu a mãe, Denise, quanto tinha apenas 14 anos. Durante anos foi importunada com uma grave depressão, que conseguiu ultrapassar.

Isso, por si só, já não é um cartão de visita sorridente, mas a vida não deixou de lhe pregar sustos aqui.

Em 2019, ainda antes da covid-19, um vírus provocou-lhe uma pericardite, uma inflamação no coração, e já este ano, em abril, foi diagnosticada com um problema de fadiga.

Ainda assim, a «mini Messi», como foi apelidada pelo antigo selecionador inglês, conseguiu fintar as adversidades fora de campo como finta as adversárias dentro das quatro linhas e chegou ao topo do futebol.

Em 2021, por exemplo, esteve nas nomeadas para a Bola de Ouro, e já é história deste Europeu: foi dela a assistência para o primeiro golo da prova, ante a Áustria, da autoria de Bithany Mead.

Este texto foi baseado no perfil de Fran Kirby, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção inglesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.