Neymar deixou bem claro que o seu futuro passa pelo PSG após o encontro de pré-temporada contra o Urawa Red Diamonds.



«Quero ficar no PSG. Ninguém do clube me disse nada sobre os planos para o meu futuro. Não sei que tipo de planos têm para mim, mas quero ficar», frisou, em declarações à AFP.



Recorde-se que o internacional brasileiro foi apontado à saída do campeão gaulês, mas para já, continua na equipa parisiense. Tem contrato até 2027.