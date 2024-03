A Real Sociedad foi até ao terreno do Sevilha perder por 3-2, em jogo da jornada 27 da La Liga. André Silva foi titular e marcou mesmo à antiga equipa.

O primeiro golo da partida surgiu aos 11 minutos. Depois de muito tentar e de Remiro ter evitado o pior, En Nesyri marcou mesmo na recarga. Dois minutos depois, o avançado voltou a marcar, num remate forte aos 13 minutos.

Em cima do intervalo, André Silva ganhou um penálti, após desviar a bola, que acabou por bater no braço de Sergio Ramos. O árbitro apontou para a marcar dos onze metros e o próprio avançado português aproveitou para reduzir para 2-1.

Contudo, já no segundo tempo, Sergio Ramos redimiu-se do erro cometido, após assistência de Oliver Torres, aos 66 minutos. Até final, Brais Mendez ainda fez o 3-2, mas a vitória foi mesmo do Sevilha.

A equipa de Quique Flores regressa, assim, às vitórias no campeonato e segue no 14.º posto, com 27 pontos. A Real Sociedad segue na 7.ª posição do campeonato, com 40 pontos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]