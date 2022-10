Depois da derrota contra o Club Brugge, o Atlético de Madrid voltou aos triunfos na receção ao Girona (2-1), partida da oitava jornada da Liga espanhola.

João Félix assistiu do banco aos dois golos colchoneros, ambos da autoria de Correa. O internacional argentino assinou o 1-0 logo aos quatro minutos após um cruzamento sublime de Griezmann e mais tarde, no início da segunda parte, acabaria por chegar ao 2-0 na sequência de uma oferta tremenda do guarda-redes Juan Carlos.



No entanto, o Atlético de Madrid acabou o jogo a sofrer. Riquelme, jovem que está cedido pelo clube de Madrid ao Girona, «traiu» os colchoneros e relançou a partida para os 25 minutos finais. Nesse período, Oblak evitou o golo do empate com uma defesa tremenda para a trave e voltou a salvar o conjunto de Simeone.



Pelo meio, Simeone lançou João Félix aos 74 minutos para o lugar de Correa e o público brindou-o com assobios (veja o momento no vídeo associado ao artigo).



Com esta vitória o Atlético chegou aos 16 pontos e igualou à condição do Athletic Bilbao no terceiro lugar. Por seu turno, o Girona é 13.º com sete pontos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]