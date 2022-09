Apesar dos oito jogos já cumpridos na atual temporada, João Félix ainda não marcou pelo Atlético de Madrid. O avançado dos colchoneros já recuperou de lesão e o treinador Diego Simeone quer ver o português a mostrar o melhor de si.

«Ele treinou ontem e hoje, esperamos que quando tiver de jogar o faça da melhor forma. Todos nós, na equipa, temos ilusão de ver o melhor João Félix e vai depender do que ele nos puder dar», disse o timoneiro argentino em conferência de imprensa, citado pela Marca.

Simeone falou na antevisão ao duelo deste sábado com o Sevilha, de Julen Lopetegui, que só ganhou um dos oito jogos realizados, pelo que atravessa um mau momento. Ainda assim, o técnico dos madrilenos deixou elogios ao ex-FC Porto.

«O futebol é o que é e o Sevilha teve de jogar muitos jogos difíceis contra grandes adversários. Considero que Lopetegui é um grande treinador e tem-se dado muito bem no Sevilha nos últimos anos. É uma equipa comprometida com o trabalho duro. Sabemos que vamos encontrar uma equipa que joga bem e com predisposição para atacar», rematou.