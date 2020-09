Martin Braithwaite, jogador do Barcelona, recebeu elogios em Espanha por causa de um gesto no final do treino desta terça-feira.

Ao sair da cidade desportiva, o internacional dinamarquês viu um adepto numa cadeira de rodas, a aproximar-se pelo passeio, e não hesitou em parar o carro.

Braithwaite ainda se lembrou de colocou a máscara no rosto, para prevenir um contágio de covid-19, e saiu do carro para tirar uma fotografia com o referido adepto.

O vídeo foi muito partilhado nas redes sociais, nas últimas horas, e também referido por meios de comunicação social, entre elogios ao jogador.

Veja as imagens: