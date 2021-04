Nas comemorações da Taça do Rei, conquistada neste sábado pelo Barcelona, surgiu uma imagem que mostra como a admiração por Lionel Messi começa entre os próprios colegas.

Após a goleada ao At. Bilbao, em Seviilha, vários jogadores do Barcelona quiseram tirar uma fotografia com o troféu... mas também com Lionel Messi ao lado.

Jovens como Pedri, Riqui Puig, Ansu Fati, Sergiño Dest, ou mesmo Frenkie de Jong, fizeram questão de ficar com uma recordação do momento ao lado do capitão, mas até um jogador muito experiente como Miralem Pjanic quis fazer o mesmo.

Veja o vídeo: