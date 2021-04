O Barcelona conquistou, este sábado, a Taça do Rei de Espanha, no Olímpico de Sevilha. Uma segunda parte demolidora dos catalães, após o nulo ao intervalo, resultou numa goleada por 4-0 ao Athletic Bilbao e na 31.ª conquista do troféu na história do clube.

A equipa comandada por Ronald Koeman teve 12 minutos avassaladores, ao marcar os quatro golos entre os 60 e os 72 minutos de jogo.

Lionel Messi foi a grande figura do resultado, com os dois golos finais – o 0-3 é uma obra-prima – após Griezmann e Frenkie De Jong terem apontado os dois primeiros golos.

A Taça do Rei é blaugrana três anos depois, enquanto o Athletic, que há duas semanas perdera a final relativa a 2019/2020, ante a Real Sociedad, deixa de novo escapar a possibilidade de conquistar a sua 24.ª Taça do Rei, que já foge desde 1984.

Em campo, a primeira parte fez adivinhar o que aconteceu na segunda. O Barcelona foi superior, criou mais e, ora as bolas saíam a centímetros da baliza, ora Unai Simón estava lá para negar os intentos de Pedri, Messi, Griezmann e companhia.

Tudo mudou a partir da hora de jogo, já na segunda parte, quando a eficácia de Griezmann entrou em cena. Messi conduziu a bola pela direita, serviu para o cruzamento de Frenkie De Jong e o francês desviou na área para o 0-1.

O golo de Griezmann:

Ainda o Athletic digeria o primeiro golo sofrido e Frenkie De Jong, após assistir, fazia o segundo. Jordi Alba cruzou do lado esquerdo e o médio ex-Ajax assinou o 0-2 de cabeça (63m).

O golo de Frenkie de Jong:

Depois… depois Messi. A obra, a arte, o brilho do argentino.

Aos 68 minutos, o número 10 do Barcelona arrancou ainda antes do meio-campo (!) no lado direito. Ninguém o parou, nem a Frenkie De Jong, que tabelou em dose dupla com o seis vezes Bola de Ouro até este entrar na área e fazer o terceiro golo.

O 0-3, um golaço de Messi:

Por fim, em mais uma grande jogada, Messi concluiu na área após um cruzamento de Jordi Alba (72m).

O 0-4, por Messi:

O triunfo podia ter sido de mão cheia, mas o quinto golo, de Griezmann, foi anulado aos 86 minutos, por fora-de-jogo no momento do passe de… Messi.

O português Francisco Trincão não saiu do banco de suplentes, mas fez a festa no final com a equipa que reforçou o estatuto do Barcelona de mais titulado na Taça do Rei.

Com este êxito, Lionel Messi e Sergio Busquets igualam o recorde de Agustín Gaínza (lenda do Athletic Bilbao nos anos 40 e 50) como os jogadores mais titulados na Taça do Rei: sete vezes.