O Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Luís Castro, perdeu este sábado na receção ao Dínamo Kiev, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da primeira liga ucraniana.

Um golo de grande penalidade apontado pelo uruguaio Carlos de Pena, aos 34 minutos, deu os três pontos à formação da capital, num jogo realizado precisamente no Olímpico de Kiev, casa que serve de jogos ao Shakhtar.

Com este resultado, o Shakhtar fica mais longe de poder revalidar o título. Não é impossível, mas tornou-se mais difícil.

O Dínamo lidera agora com 55 pontos, mais dez que o Shakhtar, segundo com 45. O Zorya, que esta época foi adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, é terceiro classificado, com 38 pontos e menos um jogo que os dois primeiros da tabela. Faltam quatro jornadas para o final da primeira fase.