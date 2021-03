Pouco utilizado esta época por Julen Lopetegui, nomeadamente como titular, Franco Vázquez saltou do banco, nesta quarta-feira, para confirmar a vitória do Sevilha sobre Elche (2-0). Um golaço de calcanhar, ao cair do pano, que deixou o jogador argentino emocionado.

Poucos minutos depois, na «flash interview», Franco Vázquez não evitou as lágrimas e acabou por falar pouco: «Estou contente por jogar um pouco. É um ano difícil para mim, mas fico contente. Qualquer jogador trabalha todos os dias para jogar, e quanto tem uma oportunidade tenta fazer bem as coisas.»

Veja o golo de Franco Vázquez no vídeo associado ao artigo, e veja também a emoção do jogador na «flash interview», no vídeo abaixo apresentado: